(Görüntülü Haber) Avukat, icra müdürü, emekli polis, ihaleye fesat karıştırmaktan adliyede

ÇORUM, () - ÇORUM'da icra yoluyla satılan malların ihale sürecine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 10 gün önce gözaltına alınan aralarında avukat, icra müdürü ve çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Çorum’da icra yoluyla satışı yapılan taşınır- taşınmaz malların ihale sürecinde bir kısım icra personelinin katılımı, harici anlaşma ve ihaleye girmek isteyen diğer kişilerin engellenmesi suretiyle, satışa çıkarılan malların değerinin altında satılması sağlanarak haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 gün önce 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında icra müdürü ve çalışanlarının yanı sıra avukatların, emekli bir polis memurunun da bulunduğu 22 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 kişiden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 19 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.