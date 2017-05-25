(Görüntülü Haber)Avukat 'ByLock'tan gözaltına alındı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen avukat M.S.Ü. gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süredir yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından avukat M.S.Ü.'yü Konyaaltı İlçesi'nde bugün sabah saatlerinde gözaltına aldı. Antalya Barosu'na kayıtlı avukat M.S.Ü'nün örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edildi. Bank Asya'da parasal faaliyetleri de bulunduğu belirlenen zanlı, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.