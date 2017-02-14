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(Görüntülü Haber) Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan PKK yöneticisi yakalandı

ADANA'da yurt dışına kaçmaya hazırlanan bölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Eyüp Çelik yakalandı. Çelik'in Adana Valiliği ve Kayseri'deki bombalı saldırıyı organize edenlerden biri olduğu üzerinde duruluyor. İstihbarat...

ADANA'da yurt dışına kaçmaya hazırlanan bölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Eyüp Çelik yakalandı. Çelik'in Adana Valiliği ve Kayseri'deki bombalı saldırıyı organize edenlerden biri olduğu üzerinde duruluyor. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki operasyonlar sonrasında sıkışan örgütün üst düzey yöneticilerinin Avrupa'ya kaçmak için hazırlık yaptığını ve lojistik sorumlularından Eyüp Çelik'in Adana'ya geldiği bilgisini aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Çelik'i yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Çelik'in, 24 Kasım 2016'da 2 sivil memurun şehit olup, 33 vatandaşın da yaralanmasına neden olan Adana Valiliği'ndeki bomba yüklü araç saldırısı ile Kayseri'deki Komando Tugayı'nda vatani görevini yaparken 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik kanlı saldırıyı organize edenler arasında olduğu üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen Eyüp Çelik, adliyeye sevk edildi.

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