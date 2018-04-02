(Görüntülü Haber) Avrupa ülkelerine yorgan içinde eroin sevkiyatı polise takıldı

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, () Denizli'de, polisin düzenlediği operasyonda, bir tekstil firmasından çıkarken durdurulan kamyonette, Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere hazırlanıp, paketlenmiş yorganların içine gizlenmiş toplam 20 kilogram saf eroin ele geçirilirken, 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddenin 250 gramlık poşetler halinde yorganların içine konulduktan sonra özel olarak dikildiği, özel eğitimli narkotik köpeklerinin kokusunu almaması içinde bol miktarda naftalin kullanıldığı belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, bir tekstil firmasından Avrupa ülkelerine uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağını belirleyip, bir süre önce teknik takip başlattı. Teknik takip sonucu yurt dışına tekstil ürünlerinin arasında uyuşturucu madde götürüleceği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis, geçen 31 Mart gecesi, tekstil firmasının Akhan Mahallesi'ndeki deposu çevresinde önlem aldı. Depodan çıkan bir kamyoneti durdurup, el koyan polis, İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine götürdü. kamyonetin sürücüsü M.E. (20) ile yanındaki tekstil firmasının sahibi B.A. (65) ve B.A.'nın kadın arkadaşı Z.D. (40) gözaltına alındı. Kamyonetin kasasındaki Avrupa ülkelerine götürülmek üzere hazırlanmış paketler içindeki yorganları tek tek bıçakla kesip inceleyen polis, içlerine gizlenmiş 250'şer gramlık paketler halinde toplam 20 kilogram saf eroin ele geçirdi. DEPODA DA ARAMA YAPILDI Kamyonetin kasasındaki yorganlar içinde eroin bulunmasının ardından tekstil firmasını deposunda da arama yapıldı. Binlerce yorganın bulunduğu tekstil deposundaki aramada eroin hazırlanmasında kullanılan malzemeler, dikiş makinesi ve hassas teraziler ile eroin koymak için İtalya'dan özel olarak getirildiği belirlenen poşetler bulundu. Uyuşturucu imalathanesi gibi çalıştığı belirlenen depoda, özel eğitimli narkotik köpeği ile de arama yapıldı. Eroinlerin kalıplar halinde geldiği depoda plastik tokmak ve sanayi tipi blender kullanan şüpheliler tarafından toz haline getirdikten sonra hava ve ısı geçirmeyen özel poşetlere konulup, bir makine ile paketlerin ağzı kapatıldıktan yorganların belli noktalarına yerleştirip, dikiş makinesiyle dikildikleri, ardında da narkotik köpeklerinin yorgan içindeki uyuşturucucunun kokusunu alamaması içine bol miktarda naftalin yerleştirdikleri belirlendi. Ele geçirilen 20 kilogram eroinin İsveç, Hollanda ve Belçika gibi birçok Avrupa ülkesine ihraç edilecek yorganlar arasında gönderilmeye çalışıldığı bildirildi. Operasyonu bizzat yöneten Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, uyuşturucu maddelerin yorganların içinden çıkarılmasını izledi, ardından da ekibine elleriyle tatlı ikram edip, kutladı. Demir, operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişinin, işlemlerinin tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edileceğini söyledi.