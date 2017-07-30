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(Görüntülü Haber) AVM'nin yürüyen merdiveninden yuvarlanan kadın yaralandı

SİNAN KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninden yuvarlanan kadın yaralandı. İlçe merkezinde bulunan alışveriş merkezinde yürüyen merdivenle inen 44 yaşındaki Hacer...

SİNAN KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninden yuvarlanan kadın yaralandı. İlçe merkezinde bulunan alışveriş merkezinde yürüyen merdivenle inen 44 yaşındaki Hacer D., yuvarlanarak yaralandı. Kısa sürede gelen 112 ekiplerinin müdahalede bulunduğu Hacer D., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Vücudunda ezilmeler olduğu belirlenen Hacer D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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