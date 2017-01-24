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(Görüntülü Haber) AVM'lerde kadınların çantalarını çalan 2 kardeş yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de, iki ayrı alışveriş merkezinde kadınların çantalarını çalan 2 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık olayları ise saniye saniyegüvenlik kameralarına yansıdı. Gaziemir İlçesi'nde bulunan bir...

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de, iki ayrı alışveriş merkezinde kadınların çantalarını çalan 2 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık olayları ise saniye saniyegüvenlik kameralarına yansıdı. Gaziemir İlçesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde 3, Bornova İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde ise bir kadının çantası çalındı. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kadınların çantalarını çalan kişilerin 27 yaşındaki Hatice A. ile kardeşi 19 yaşındaki Can A. olduğunu belirleyen polis, şüphelileri düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık olayları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Hatice A. ile Can A.'nın kadınları takip ettikleri, alışveriş sırasında masaya ya da bir reyona bıraktıkları çantaları çaldıkları görüldü. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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