Özgür ALTUNCU - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () Levent'te bulunan bir AVM'nin ofislerin bulunduğu kattaki yemekhanenin bacasında küçük çapta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
(Görüntülü Haber)AVM'de küçük çaplı yangın (2)
Özgür ALTUNCU - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () Levent'te bulunan bir AVM'nin ofislerin bulunduğu kattaki yemekhanenin bacasında küçük çapta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti....
16 Ocak 2017 Pazartesi 13:58
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