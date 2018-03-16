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(Görüntülü Haber) Avcılar'da sahte cinsel içerikli hap operasyonu

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan sahte cinsel içerikli hap ile enerji içeceği ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Şube...

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan sahte cinsel içerikli hap ile enerji içeceği ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde teknik ve fiziki takibin ardından, cinsel içerikli hap ve enerji içeceği üretilen bir depoya bugün baskın düzenledi. Depoda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan, 17 bin cinsel içerikli hap, 35 bin boş kapsül ile hapların konulduğu 105 bin jelatin paket, içinde yasaklı madde olduğu değerlendirilen 14 bin kutu enerji içeceği, enerji içeceği dolumuna yarayan 8 makine, 6 kapsül dolum aparatı ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. El konulan maddeler, paketlenerek imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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