ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, bugün 14.56-15.07 saatleri arasında Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini, bölgede bir dağın yamacında tespit edilen mağara, sığınak ve bir doçka silah mevzisinde oluşan PKK'ya ait 5 hedefin ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı.
(Görüntülü Haber) Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen PKK'ya ait 5 hedef imha edildi
ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, bugün 14.56-15.07 saatleri arasında Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini,...
27 Şubat 2017 Pazartesi 17:59
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