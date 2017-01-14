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(Görüntülü Haber) Av tüfeğiyle karnından yaralandı

AYDIN'ın Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi'nde 50 yaşındaki Mustafa Uyanık, karnının sol tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Aydın'ın Efeler Kaymakamı'nın yakını olan Uyanık, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kimin ateş...

AYDIN'ın Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi'nde 50 yaşındaki Mustafa Uyanık, karnının sol tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Aydın'ın Efeler Kaymakamı'nın yakını olan Uyanık, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kimin ateş ettiğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Olay, dün saat 23.00'de meydana geldi. Atça Mahallesi'ndeki futbol sahasının yanında yer alan zeytinlik alanda yaralı bir kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnının sol tarafından yaralanan kişinin, Mustafa Uyanık olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, yaralı Uyanık'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası Uyanık, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı, delil aradı. Yapılan araştırmada, yaralının bulunduğu yere 10 metre mesafede, tek kırma av tüfeği bulundu. Polis, Uyanık'ın kim tarafından vurulduğunun tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Uyanık'ın Aydın'ın Efeler ilçesi Kaymakamı İzzettin Sevgili'nin yakını olduğu öğrenildi.

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