(Görüntülü Haber) Av tüfeğiyle babasını öldürdü

Ayhan ACAR / BARTIN, () - BARTIN'da 43 yaşındaki Hasan Bakır, aynı binada yaşadığı babası 63 yaşındaki Recep Bakır'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Hasan Bakır jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olay, gece saatlerinde Bartın'ın Akpınar Köyü'nde Bakır ailesinin oturduğu binada meydana geldi. Hasan Bakır, alt katta oturan babasıyla henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın ardından Hasan Bakır, evde bulunan av tüfeğini alarak babasına arka arkaya ateş etti. Silah seslerini duyarak eve koşan Bakır ailesi Recep Bakır'ı kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralanan Recep Bakır olay yerine gelen 112 ambulansıyla kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Babasını öldürdükten sonra evden çıkarak uzaklaşan Hasan Bakır jandarma ekipleri tarafından köyde gözaltına alındı. Hasan Bakır, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.