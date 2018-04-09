Saldırı anının görüntüleri Ankara Ticaret Odası'na (ATO) gelen bir grup, Başkanvekili Mustafa Deryal'e yumruklu saldırıda bulundu. Burnundan yaralanan Mustafa Deryal TOBB ETÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) ATO Başkanvekili Mustafa Deryal'e yumruklu saldırı (2)
Saldırı anının görüntüleri Ankara Ticaret Odası'na (ATO) gelen bir grup, Başkanvekili Mustafa Deryal'e yumruklu saldırıda bulundu. Burnundan yaralanan Mustafa Deryal TOBB ETÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.
09 Nisan 2018 Pazartesi 16:23
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