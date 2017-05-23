Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama cihazı yerleştiren 1'i kadın 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Sivas Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, taksi ile il dışından Sivas'a gelen 4 kişinin banka ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirdiğini tespit etti. Bu şekilde banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirmeye çalışan şüpheliler polis ekipleri tarafından İnönü Bulvarı üzerindeki bir ATM'ye kopyalama cihazı yerleştirirken suçüstü yakalandı. Olayın şüphelileri S.G. (27), S.U. (26) H.H. (22) ve M.P. (33) kart kopyalama cihazı ve kart kopyalama da kullanılan materyallerle birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) ATM'ye kopyalama cihazı yerleştirilen 4 şüpheli yakalandı
Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama cihazı yerleştiren 1'i kadın 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Sivas Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik...
23 Mayıs 2017 Salı 17:20
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