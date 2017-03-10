(Görüntülü Haber) ATM'den para çeken kişiyi dövüp 800 lirasını aldı

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da bir ATM'den para çeken 45 yaşındaki Mümin Geçit'e kendisini önce polis olarak tanıttı, sonra bıçak tehdidiyle yere yatırıp çektiği 800 lirasını alan 33 yaşındaki Murat Kılıç tutuklandı. Olay, geçen 2 Mart günü saat 23.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Karatay Belediyesi önünde bulunan ATM'lerde meydana geldi. Mümin Geçit, ATM'den 800 lira çekip yürümeye başladı. Ancak parayı çektiği sırada arkasında sıra bekler gibi yapan kişi, kendisini takip etmeye başladı. Bir süre sonra Mümin Geçit'e arkasından seslenen şüpheli kendisini polis olarak tanıttı. Geçit'in inanmaması üzerine şüpheli, bıçak çekerek Geçit'i tehdit etti ve yere yatırıp dövmeye başladı. Saldırgan daha sonra Geçit'in ATM'den çektiği 800 lirayı alıp kaçtı. Bu anlar ise çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaralanan Mümin Geçit, yakındaki bir eve giderek yardım istedi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mümin Geçit, tedavisinin ardından taburcu edildi. EŞİNDEN AYRILMIŞ, BUNALIMA GİRMİŞ Mümin Geçit'in polise başvurması üzerine Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği bölgede çalışma başlattı. Ekipler çevredeki işyerleri, mobese ve trafik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme de şüphelinin olaydan sonra bir otomobile binerek bölgeden ayrıldığı saptandı. Otomobilin plakasından yola çıkan polis, saldırganın çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunan Murat Kılıç, olduğunu belirledi. Polis, bir barda çalışan Kılıç'ı, kaldığı otelde gözaltına aldı. İlk ifadesinde eşinden yeni ayrıldığı için bunalıma girdiğini ve maddi sıkıntı içinde olduğunu ileri süren Murat Kılıç, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. FOTOĞRAFLI