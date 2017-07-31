(Görüntülü Haber) Atatürk heykeli saldırganı: Pişman değilim, rüyada tebliğ edildi (2)

TUTUKLANDI Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, adliyede savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Malbora, çıkarıldığı mahkemece Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun kapsamında tutuklanıp güvenlik önlemleri arasında cezaevine götürüldü. Mehmet Malbora'nın, kanunun 1'inci maddesinde yer alan 'Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri yahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezasıyla' yargılanacağı belirtildi.