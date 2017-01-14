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(Görüntülü Haber) Atatürk Evi yanına bırakılan klima tüpü, paniğe yol açtı

KAYSERi’de Atatürk Evi yanına bırakılan içi boş klima tüpü, bomba paniğine neden oldu. Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 3 katlı Atatürk evi yanına bırakılan turuncu renkli klima tüpü heyecan yarattı....

KAYSERi’de Atatürk Evi yanına bırakılan içi boş klima tüpü, bomba paniğine neden oldu. Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 3 katlı Atatürk evi yanına bırakılan turuncu renkli klima tüpü heyecan yarattı. Şüpheli tüple ilgili bomba ihbarı yapan mahalle sakinlerin uyarısı üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Özel kıyafet giyen bir bomba imha uzmanı, içinde bomba olabileceği öne sürülen tüp ile ilgili inceleme yaptı. Bomba uzmanın yaptığı incelemede 6 kilogramlık tüpün klima gazı kullanıldıktan sonra boş haliyle, çöpe atılmak üzere kaldırıma konulduğu belirlendi. Gazı klimaya boşalttıktan sonra tüpü bırakan Uluslararası Öğrenci Derneği yetkilileri hakkında polis, zabıt tutuldu. Boş tüp ise çöpe bırakılmak üzere, dernek yöneticileri tarafından kaldırımdan alındı.

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