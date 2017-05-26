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(Görüntülü Haber) Ataşehir'deki rezidansın çevresinde özel harekat polisleri önlem aldı (2)

* Bina çevresinde önlem alan Özel Harekat polislerinden bazılarının rezidansa girdikleri görüldü.   Uğur AYAZSIN, İstanbul Ataşehir'deki Dumankaya İkon Rezindansın çevresinde hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Rezidansın...

* Bina çevresinde önlem alan Özel Harekat polislerinden bazılarının rezidansa girdikleri görüldü.


 

Uğur AYAZSIN, İstanbul

Ataşehir'deki Dumankaya İkon Rezindansın çevresinde hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Rezidansın çevresinde özel harekat polislerinin yanısıra bir itfaiye aracının da önlem aldığı görülüyor.  Polislerin rezidansın 13'üncü katında bulunan yaşanan bir olaya müdahale amaçlı önlem aldığı belirtiliyor. Bu arada Özel Harekat polislerinden bazılarının rezidansa girdiği görüldü. Yetkililer olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 

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