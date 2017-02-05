(Görüntülü Haber) Ataşehir'de yangın: Alev ve dumanlar çok uzaktan görülebiliyor (3)

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, () Ataşehir'de depo olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı. Alev ve dumanlar çok uzaktan görülebiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Söz konusu yapının depo olarak kullanıldığı...

05 Şubat 2017 Pazar 18:38