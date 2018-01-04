Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () Ataşehir'de bir otoparkta toprak kayması meydana geldi. Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Toprak kaymasının otoparkın yan tarafında bulunan inşaat nedeniyle meydana geldiği öne sürülüyor . İstinat duvarının çökmesinin ardından kayan toprak nedeniyle bazı araçlar askıda kaldı. Araçları kurtarma çalışması sürüyor.
(Görüntülü Haber) Ataşehir'de toprak kayması (1)
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () Ataşehir'de bir otoparkta toprak kayması meydana geldi. Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Toprak kaymasının otoparkın yan tarafında bulunan inşaat nedeniyle meydana geldiği öne sürülüyor . İstinat...
04 Ocak 2018 Perşembe 15:02
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