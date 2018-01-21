(Görüntülü Haber) Ataşehir'de özel halk otobüsü kazası: 6 yaralı

Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul,() ATAŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra, kahvehane duvarına vurdu. Olası bir faciadan dönülen kazada, kahvehanede oturanlar yara almadan kurtulurken, otobüsteki 6 yolcu hafif şekilde yaralandı.



Olay, İnönü Mahallesi Kayışdağı Yolu Caddesi Su Deposu mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy-Ferhatpaşa seferini yapan özel halk otobüsü şoförü Ahmet A., durakta yolcu bıraktıktan sonra kavşaktaki ışıklarda durdu. Ahmet A., yeşil yanmasının ardından harekete geçmek için gaza bastı. Bir anda hızlanan otobüs kontrolden çıkarak kaldırıma yöneldi. Otobüs, dört katlı bir binanın girişindeki kahvehaneye girmek üzereyken park halindeki bir otomobile çarptı. Yön değiştiren özel halk otobüsü, iki otomobile daha çarptıktan sonra kahvehanenin dış kolonuna vurarak durdu.





6 YOLCU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI



Kahvehanedekilerin şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada otobüs içinde savrulan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk yardımına kahvehanede oturanlar ve çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sırasında, kahvehanede bulunan Arif Limon, “İçeride oturuyordum, arkadaşlarla çay içiyorduk. Bir anda gürültü koptu. Dedik ki; 'herhalde deprem oldu.' Sonra baktığımızda, kıraathaneye otobüs geliyor. Biz kendimizi yere attık. Burada yaralanan olmadı da dışarda 6 yaralı vardı. Biz şöforle konuştuk. Bizde şok içerisindeydik şoför polise ifade verirken zaten kendisi çok titriyordu anlatırken. 'Kırmızı durdum' dedi. Daha sonrasında 'yeşil ışık yanınca gaza bastım araba bir anda kontrolden çıktı' diyor. 'Bir anda hızlandı araba. İmdatı çektim yine de kurtaramadım' diyor.Zaten Kıraathanenin önünde bizim bir arkadaşımızın arabası vardı. Park halindeydi. Park halinde bulunan araca çapmasıyla bir anda yön değiştirek diğer tarafa giriyor. Yoksa zaten kıraathaneye girecekti otobüs. Bizi park halinde bulunan araba kurtardı. İçerisi insan doluydu. Burada büyük bir katilam olacaktı. Allah kurtardı bizi" diye konuştu.



Özel halk otobüsünün ilk olarak çarptığı otomobilin sahibi Mehmet Değirmenci ise “Araba zarar gördü. Arabanın zarar görmesi önemli değil. Benim arabam olmasaydı içerideki arkadaşlar canından olabilirdi" dedi.