Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
(Görüntülü Haber)Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente cenaze namazı kılanların üzerine çöktü (3)
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara...
10 Ocak 2017 Salı 14:38
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