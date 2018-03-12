(Görüntülü Haber) ATAK helikopteri teröristleri böyle vurdu
'ZEYTİN Dalı Harekatı’ planlı bir şekilde devam ederken, milli ATAK helikopterlerinin teröristleri arazide saklanırken etkisiz hale getirmesi kameraya yansıdı. Terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı'na katılan...
12 Mart 2018 Pazartesi 09:24
'ZEYTİN Dalı Harekatı’ planlı bir şekilde devam ederken, milli ATAK helikopterlerinin teröristleri arazide saklanırken etkisiz hale getirmesi kameraya yansıdı. Terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ATAK helikopterlerinin, Afrin kırsalında zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalışan teröristleri etkisiz hale getirilme anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalıştıkları tespit edilen teröristler, ATAK helikopterini farkedince bulundukları yerden kaçmaları sırasında yoğun bir şekilde ateş altına alınarak etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor.
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