(Görüntülü Haber) At çiftliğinin büyük bölümü yangında kül oldu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),() ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde at çiftliğinin bir bölümü henüz bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Atların zarar görmediği yangında işletme sahibi Hüseyin Çırpan, gözyaşlarını tutamadı. Yangın, saat 21.00 sıralarında Balı Mahallesi'nde Hüseyin Çırpan'a ait at çiftliğinde meydana geldi. Ormanlık alan içindeki at çiftliğinin kafeterya ve oturma alanı olarak kullanılan ahşap bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınabildi. Mahalle halkı yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine yardım etti. Hüseyin Çırpan ise iş yerinin yanışını göz yaşları içinde seyretti. Anne Sevtap Çırpan'ı da yakınları teselli etmeye çalıştı. Çiftlikteki atlar ise yangından zarar görmedi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yangının çıkış sebebini araştıracaklarını söyleyerek, "Şu anda çiftlik tamamen ahşap. Yangını çevreye zarar vermeden kontrol altına aldık. Söndürmenin sonunda çıkış sebebini araştıracağız. At çiftliğinin hemen yanında. Ancak atlar burada bulunmuyor. At binmeye gelen kişilerin oturdukları çay içtikleri bir alan." dedi. İKİNCİ KEZ İŞ YERİ YANDI Hüseyin Çırpan'ın babası Bülent Çırpan ile birlikte işlettikleri kahvaltı dükkanı da 25 Temmuz 2015 tarihinde sabaha karşı alevlere teslim olmuş ve dükkan tamamen yanmıştı. 2 yıl sonra baba oğlunun birlikte işlettikleri at çiftliğinin de büyük bölümü yandı. Yangının çıkış sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.