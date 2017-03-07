(Görüntülü Haber) Astsubay eşinin tabancasıyla intihar etti

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde 29 yaşındaki Selma E., 2.5 aylık bebeğinin bulunduğu yatak odasında astsubay eşinin tabancasıyla yaşamına son verdi. Olay, saat 07.30 sıralarında Yeni Mahalle’deki TOKİ Konutları D Blok 3’üncü katta meydana geldi. Selma E., banyoda işe gitmek için hazırlanan astsubay eşi 30 yaşındaki Şeref E.’nin tabancısını alarak 2.5 aylık oğlunun bulunduğu yatak odasına girdi. Selma E., tabancayı göğsüne dayadıktan sonra tetiği çekti. Silah sesini duyup odaya koştuğunda eşini kanlar içinde bulan Selma E., 112'yi aradı. Gelen sağlık ve polis ekipleri Selma E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Alper Arıtan, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Alptekin Özgen ve askeri yetkililer de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Astsubay Şeref E. sinir krizi geçirirken, çiftin 2.5 aylık erkek bebekleri akrabalarına teslim edildi. Selma E.’nin cesedi ise savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.