(Görüntülü Haber) Askerler, toprağa gömülü 527 kilo uyuşturucuyu bulup çıkardı

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ile Hazro İlçesi'nin kırsal kesiminde jandarma ekiplerinin düzenlediği narko-terör operasyonu kapsamında toprağa gömülü plastik varillerde 618 bin 453 kök kenevir bitkisi ve 527 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kocaköy İlçesi'ne bağlı Gözebaşı ile Hazro İlçesi'ne bağlı Meşebağları Köyü yakınlarında yasa dışı ekim alanlarını tespit ve imha çalışması kapsamında düzenlenen operasyonda, biçilerek plastik bidonlar içerisinde toprağa gömülü kubar tespit edildi. İki asker, elleriyle toprağı eşerek, variller içerisindeki uyuşturucuyu çıkardı. Bir başka bölgede yine özenle paketlenmiş ve küçük bir mağaraya gizlenen uyuşturucuyui, başka bir asker, yarıya kadar mağaranın içine girerek elleriyle çıkardı. Operasyon sırasında toplam 527 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Öte yandan 40 ayrı bölgede toplam 618 bin 453 kök kenevir bitkisi bulunarak, askerler tarafından biçilerek, alınan nümunelerden sonra imha edildi. Narko-terörizm operasyonu ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Narko-terörizmle mücadele kapsamında, Diyarbakır İli Kocaköy İlçesi Gözebaşı köyü ile Hazro İlçesi Meşebağları Köyü bölgesindeki yasa dışı kenevir ekim alanlarını tespit etmeyi müteakip imha etmek maksadıyla, 27 Ağustos 2017 Pazar günü saat 20.00'dan itibaren icrasına başlanılan operasyonel faaliyet, 28 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 21.30 itibariyla başarıyla tamamlanmıştır. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon neticesinde; Hazro İlçesi Meşebağları köyü ile Kocaköy İlçesi Gözebaşı köyü bölgesindeki yapılan arama ve kontrollerde, 40 ayrı bölgede toplam 618 bin 453 kök kenevir bitkisi ve 527 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak adli ve mülki makamlara bilgi verilmiş, Hazro ve Kocaköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmak suretiyle usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiş, kubar esrar maddesine el konulmuştur. Hazro ve Kocaköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda soruşturmaya devam edilmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."