Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,() - ÇORUM'un Laçin İlçesi'nde askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 13 kişi de yaralandı. Çorum'un Laçin İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 19 M 4030 plakalı Oğuzlar İlçesi'ne yolcu taşıyan minibüs ile askeri araç, yolun buzlanma nedeniyle kaygan olması üzerine kafa kafaya çarpıştı. Bir akaryakıt istasyonunun panosuna çarparak duran her iki araçta, yolcular ve askerler yaralandı. Yaralanan askerlerden 1'i şehit oldu. 1'i ağır 13 kişi ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Askeri araç ile minibüs çarpıştı: 1 asker şehit (2)
Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,() - ÇORUM'un Laçin İlçesi'nde askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 13 kişi de yaralandı. Çorum'un Laçin İlçesi'nde meydana gelen trafik...
05 Ocak 2017 Perşembe 18:57
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