(Görüntülü Haber) Asit tankeri otomobile çarptı
KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde asit tankeri, ışıklı kavşakta duran otomobile çarptı. Kazada şan eseri kimseye bir şey olmadı. Olay akşam saatlerinde Durak Mahallesi çevre yolu kavşağında meydana geldi. Emet İlçesi istikametine gitmekte...
25 Aralık 2016 Pazar 20:28
KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde asit tankeri, ışıklı kavşakta duran otomobile çarptı. Kazada şan eseri kimseye bir şey olmadı. Olay akşam saatlerinde Durak Mahallesi çevre yolu kavşağında meydana geldi. Emet İlçesi istikametine gitmekte olan Recep Sarı yönetimindeki 33 ALU 76 plakalı asit tankeri, önündeki araca çarpmamak isterken orta refüjden karşı şeride girerek kırmızı ışıkta beklemekte olan Adem Türkan'ın kullandığı 25 LL 035 plakalı otomobile çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasarın oluştuğu asit yüklü olan tanker ile otomobil, polislerin çağırdığı çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.