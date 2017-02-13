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(Görüntülü Haber) Asırlık 'Düğmeli ev' yangında yok oldu

Adem ÇETİN / AKSEKİ(Antalya), () - ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde asırlık 'Düğmeli Ev' çıkan yangında yok oldu. Rüzgar nedeniyle itfaiyenin müdahalede güçlük çektiği yangının çevre binalara yayılması, evin iş makinesiyle...

Adem ÇETİN / AKSEKİ(Antalya), () - ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde asırlık 'Düğmeli Ev' çıkan yangında yok oldu. Rüzgar nedeniyle itfaiyenin müdahalede güçlük çektiği yangının çevre binalara yayılması, evin iş makinesiyle yıkılmasıyla önlenebildi. Akseki'ye bağlı Büyükalan Mahallesi'nde İbrahim Yıldız'a ait yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen ve yöreye has yapısı nedeniyle 'Düğmeli ev' olarak adlandırılan ahşap evde dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Boş evdeki yangına ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek verdi. Alevler tüm evi sararken, şiddetli rüzgar müdahale çalışmalarını güçleştirdi. Yangın bu şekilde söndürülemeyince, yakındaki diğer evlere sıçramaması için yanan evin iş makinesiyle yıkılmasına karar verildi. Ev, Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesiyle yıkılırken, yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. EV 30 YILDIR BOŞLUŞ Mahalle muhtarı Hüseyin Değirmenci, evin 30 yıldır boş olduğunu ve sahibinin İstanbul'da yaşadığını belirtirken, evin elektrik tesisatının bağlı olmadığını söyledi. Değirmenci, "Elektrik tesisatının bağlı olmadığı ahşap evde yangın nasıl çıktı bilemiyorum. Tek tesellimiz yangının diğer evlere sıçramaması ve can kaybı olmamasıdır" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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