(Görüntülü Haber) Aşırı hızlı sürücü, 9 otomobile çarptı
İZMİR'in Üçkuyular semtinde, 20 yaşındaki Yamaç Özkardeş'in yönetimideki otomobil, trafik ışıklarında iki şeritte bekleyen otomobillerin arasına dalıp, 9' araca çarparak hasar verdi. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Üçkuyular...
01 Ocak 2018 Pazartesi 20:00
İZMİR'in Üçkuyular semtinde, 20 yaşındaki Yamaç Özkardeş'in yönetimideki otomobil, trafik ışıklarında iki şeritte bekleyen otomobillerin arasına dalıp, 9' araca çarparak hasar verdi. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Üçkuyular İskelesi yakınlarında meydana geldi. Narlıdere'den Konak yönüne gelen Yeditepe Üniversitesi Gastronomi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Yamaç Özkardeş, yönetimindeki 34 NP 4225 plakalı otomobille aşırı hız yapınca, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Virajdan çıktığında karşısında duran araçları gören Özkardeş, iki şeride dizilli halde bekleyen otomobillerin arasına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Özkardeş'in kullandığı, babasının çalıştığı şirkete ait otomobil, toplam 9 araca çarparak maddi hasar oluşmasına neden oldu. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve çekiciler gönderildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan çekilince, yaklaşık yarım saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü. Özkardeş kazadan sonra büyük üzüntü yaşarken, "En sondaki otomobile çarpmamak için aralarına girmek zorunda kaldım. Viraj yüzünden orada arabaların olduğunu fark edemedim" dedi.
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