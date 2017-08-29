(Görüntülü Haber)ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 7 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

HABER: Faruk KIYAK İZMİT(Kocaeli), () İZMİT'te, bir apartmanın arızalanan asansöründe mahsur kalan biri çocuk 7 kişiyi itfaiye ekibi kapıyı açarak kurtardı.Olay, İzmit Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Apartman sakinlerinden biri çocuk 7 kişi asansöre bindi. Asansör zemine bir kat kala arızalanarak durdu. Asansörde mahsur kalan 7 kişi seslerini dışarıdakilere duyurmaya çalıştı. Seslerini duyan olmayınca itfaiyeyi arayarak yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ayırma makinesi ile sürgülü kapıyı açarak yarım saat içeride mahsur kalan 7 kişiyi dışarıya çıkardı. Asansörde mahsur kalanların sıcaktan bunaldıkları, çocuğun kıyafetlerini çıkardıkları görüldü.