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(Görüntülü Haber) Asansör boşluğuna düşerek ölen üniversiteli toprağa verildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, okul harçlığını çıkarmak için hamallık yaparken inşaatın asansör boşluğuna düşerek ölen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Salim Karapınar'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa...

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, okul harçlığını çıkarmak için hamallık yaparken inşaatın asansör boşluğuna düşerek ölen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Salim Karapınar'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Salim Karapınar, okul harçlığını çıkarmak için hamallık yapmaya başladı. Karapınar, 11 gün önce Karabük Mahallesi Paladede Caddesi'ndeki 6 katlı inşaat halindeki bir apartmana mutfak mobilyası taşırken 3'üncü kattaki etrafında önlem alınmayan asansör boşluğundan düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Karapınar, 10 gün süren yaşam savaşının ardından dün hayatını kaybetti. Karapınar'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Karabük'e getirildi. Karapınar için Kapullu Mahallesi Deretarla Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşı döken işçi emeklisi baba Niyazi Karapınar'ı yakınları teselli etti. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karapınar'ın cenazesi Küpler Mezarlığı'nda toprağa verildi. ÖLDÜKTEN SONRA UYARI LEVHASI KONULDU İnşaat firması Salim Karapınar'ın hayatını kaybetmesinin ardından düştüğü asansör boşluğuna uyarıcı levha koydu. Önce can güvenliği yazan levhanın yanında, 'Balkon merdiven boşluğuna yaklaşma' levhası yer aldı.

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