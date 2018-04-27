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(Görüntülü Haber) Asansör boşluğuna düşen anne ve çocuğu ağır yaralandı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),()-MARDİN'in Derik ilçesinde 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katından asansör boşluğunda düşen 32 yaşındaki Hatica Ektiren ve kucağındaki 1.5 yaşındaki Berken Ektiren ağır yaralandı. Derik'in Bahçelievler...

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),()-MARDİN'in Derik ilçesinde 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katından asansör boşluğunda düşen 32 yaşındaki Hatica Ektiren ve kucağındaki 1.5 yaşındaki Berken Ektiren ağır yaralandı. Derik'in Bahçelievler Mahallesi, Kızıltepe Caddesi üzerindeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katından asansöre binmek isteyen 32 yaşındaki Hatica Ektiren, asansörün boşluk olduğunu fark edemediği için kucağındaki 1.5 yaşındaki oğlu ile birlikte boşluğa düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla Derik Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan anne ve oğlu ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisine alınan anne ve oğlunun ağır yaralandığı tespit edildi. Asansör boşluğundan yuvarlanan anne ve çocuğunun apartman yöneticisi Beytullah Ektiren'in eşi ve çocuğu olduğu öğrenildi. Yaralı anne ve oğlunun tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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