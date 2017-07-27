(Görüntülü Haber) Artvin’de korkutan yangın

Adem GÜNGÖR/YUSUFELİ (Artvin), () - ARTVİN'in Yusufeli İlçesi'nde 2 katlı evin çatısında çıkan, yandaki 5 katlı apartmanın giriş katındaki samanlığa sıçrayan yangın, paniğe neden oldu.



İlçeye bağlı Eren Köyü'nde Selamet Başıbüyük'e ait 2 katlı evin ahşap çatısında bugün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılıp, yandaki 5 katlı binanın giriş katında yer alan Yaşar Başıbüyük'e ait samanlığa sıçradı. İhbar üzerine olay yerine iftaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.



Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlatıldı.