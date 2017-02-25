(Görüntülü Haber) Artvin merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 tutuklama

Adem GÜNGÖR/ARTVİN()– ARTVİN merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 15’i tutuklandı. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen Artvin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yardım ve yataklık yapan ve başka suçlara karıştıkları iddia edilen 24 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Artvin’in yanı sıra İstanbul, İzmir, Antalya, Burdur, Sivasi Manisa, Trabzon ve Rize’de yapılan aramalarda 23 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen K.Ç., A.T., M.C., Ç.A., N.Y., E.T., M.T. ve U.A. FETÖ üyesi oldukları, A.Ö. , C.Y. , S.Ç. , C.B. , A.Ç., H.A. ve M.T. ise kaçakçılık kanunu'na muhalefet, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Fetullah Gülen’e ait kitaplar, Türkiye ve Gürcistan’a giriş ve çıkışta kullanılan formlar, kimlik belgeleri, pasaportlar, 64 şişe içki, tabancalar, tüfekler ve mermiler, el yazması Kuran-ı Kerim, tarihi eser niteliği olan biblo ve sikke ile sahte 3 bin dolar bulundu. Gürcistan plakalı 9 araç ve araç yedek parçaları ele geçirildi.