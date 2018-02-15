(Görüntülü Haber) Arkadaşları haber alamadı; sobadan zehirlenip öldüğü ortaya çıktı
SİVAS'ta bir yemek firmasında çalışan Abdullah Talha Kaleli (30), yalnız yaşadığı evinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 13.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 7'nci Sokak'ta...
15 Şubat 2018 Perşembe 17:46
SİVAS'ta bir yemek firmasında çalışan Abdullah Talha Kaleli (30), yalnız yaşadığı evinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 13.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Abdullah Talha Kaleli'den 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Kaleli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Kaleli'nin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı. Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na hizmet veren bir yemek şirketinde çalışan Kaleli'nin, yaklaşık 2 yıl önce annesi Melahat ve babası Sabri Kaleli'yi kaybettiği öğrenildi. Abdullah Talha Kaleli'nin cenazesi, polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından iş arkadaşları tarafından cenaze aracına konularak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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