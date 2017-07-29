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(Görüntülü Haber) Arızalı telefonu iade edemeyince otomobiliyle bayiye girmek istedi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da yeni aldığı cep telefonu arızalı çıkan Hasan Ateş, telefonu geri almayan esnafa kızıp, otomobiliyle bayiye girmek istedi. Kaldırımda yürüyen 1 kişinin yaralandığı olay sonrası Hasan Ateş...

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da yeni aldığı cep telefonu arızalı çıkan Hasan Ateş, telefonu geri almayan esnafa kızıp, otomobiliyle bayiye girmek istedi. Kaldırımda yürüyen 1 kişinin yaralandığı olay sonrası Hasan Ateş gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Hakimdede Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ateş, Sarayönü Caddesi'ndeki Kapaklı Pasajı'nda bulunan bir telefon bayiinden cep telefonu satın aldı. Ateş, cep telefonu iddiaya göre arızalı çıkınca, bayiye iade etmek istedi. Ancak ismi öğrenilemeyen esnaf bunu kabul etmedi. Öfkelenen Ateş, 34 TJ 9314 otomobiliyle işyerine girmek istedi. Ateş'in hızla sürdüğü otomobil, kaldırımın taşlarına çarparak durdu, bu sırada yürüyen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Hasan Ateş Sarayönü Polis Merkezi'ne götürülürken. olayda hasar gören otomobil ise otoparka çekildi.

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