Alaattin ONUR/KARAPÜRÇEK (Sakarya), () - SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 42 yaşındaki M.A., ağabeyi 45 yaşındaki Bahattin Ayhan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay saat 18.00 sıralarında, Karapürçek'te meydana geldi. M.A., daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet olan ağabeyi Bahattin Ayhan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine tabancasını çıkaran M.A., ağabeyi Bahattin Ayhan'a kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Bahattin Ayhan kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Bahattin Ayhan, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahattin Ayhan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Arazi kavgasında ağabeyini tabancayla vurup öldürdü
Alaattin ONUR/KARAPÜRÇEK (Sakarya), () - SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 42 yaşındaki M.A., ağabeyi 45 yaşındaki Bahattin Ayhan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay saat 18.00 sıralarında,...
30 Ocak 2018 Salı 20:23
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