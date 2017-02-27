(Görüntülü Haber) Araçla kovalayıp, bacaklarından vurdu

Eyyüp BURUN, Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, ()-GAZİANTEP'te, Karkamış Belediyesi Meclis üyesi olan Ak Partili Ali İhsan T., alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu 36 yaşındaki Mustafa Yıldıray Köse'yi tabancayla bacaklarından vurdu. Olay, sabah saatlerinde Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ali İhsan T. alacağı olan parayı Mustafa Yıldıray Köse'den istemek için evine gitti. İsteğine olumsuz yanıt alan Ali İhsan T. ile Köse arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali İhsan T.'nin yanındaki tabancayı çekmesiyle, Köse kendisine ait 27 E 3625 plakalı otomobiline binerek kaçmaya çalıştı. Ali İhsan T. de plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla Köse'yi bir süre kovaladı. Köse, kaçmaya çalışırken Ahmet Turan Ertuğ Caddesinde park halindeki otomobillere çarparak durdu. Peşinden gelen Ali İhsan T. de yanındaki tabancayla Köse'nin otomobilinin camını kırarak ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan Köse'yi, Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Köse'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis görgü tanıkları ve Mobese kameralarının kayıtlarını inceleyerek Ali İhsan T.'nin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polisler, bir süre sonra Ali İhsan T.'yi olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı ve sorgulamak üzere Asayiş şube Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.