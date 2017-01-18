(Görüntülü Haber) Aracıyla çığ altında kaldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde Toros Dağları zirvesindeki karla kaplı yaylaya gitmeye çalışan 26 yaşındaki Musa Alanay'ın hafif ticari aracı çığ altında kaldı. Alanay'ın yara almadan atlattığı olayda kara gömülen araç uzun uğraş sonucu çıkarıldı. Alanya'da oturan Musa Alanay, dün öğle saatlerinde 07 HUK 50 plakalı hafif ticari aracıyla ilçe merkezinden Toros Dağları'nın zirvesine yakın bölgede kurulu Çayarası Yaylası'na gitmek için yola çıktı. Musa Alanay, kar yağışının etkili olduğu Kuşyuvası mevkiinden geçtiği sırada yükseklerden çığ düştü. Kar yığınlarının altında kalan Musa Alanay, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak Karayolları yetkililerinden yardım istedi. İhbar üzerine Karayolları Alanya 133'üncü Şube Şefliği ekipleri olay yerine hareket etti. İlçe merkezinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Alanay'ı kurtarmak için yola çıkan ekipler yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşabildi. Kara gömülen otomobil, iş makineleri aracılığıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olaydan yara almadan kurtulan Musa Alanay, "Yolda ilerlerken aniden arabanın önü ve üzeri karla kaplandı. Allah korudu" dedi.