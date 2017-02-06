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(Görüntülü Haber) Araban'da devrilip yanan otomobilde 3 kişi öldü

GAZİANTEP'in Araban İlçesi'nde, kontrolden çıkarak devrildikten sonra LPG tankı alev alan otomobildeki 3 kişi yanarak öldü. Kaza, sabah saatlerinde Araban- Adıyaman Karayolu'nda 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği...

GAZİANTEP'in Araban İlçesi'nde, kontrolden çıkarak devrildikten sonra LPG tankı alev alan otomobildeki 3 kişi yanarak öldü. Kaza, sabah saatlerinde Araban- Adıyaman Karayolu'nda 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 02 KR 684 plakalı otomobil, Karasu Çayı'nın üstünden geçen köprü girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası LPG tankı patlayan otomobil alev alarak yandı. Yangında otomobildeki 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ve sağlık görevlileri, hurdaya dönen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaştı. Cesetler otopsi için morga götürüldü.

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