(Görüntülü Haber) Apartmanın kazan dairesinde yangın çıktı; itfaiye 6 kişiyi kurtardı
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen apartman sakinleri, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Olay,...
03 Şubat 2018 Cumartesi 16:59
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen apartman sakinleri, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Olay, öğle saatlerinde, Kaynarca Merkez Mahallesi Kantar Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar merdivenleri sarınca içeridekiler mahsur kaldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, apartmanda bulunanlar itfaiye merdiveni ile balkonlardan alınarak indirildi. Dumandan etkilenen Emre Can, Vildan Can, Banu Can, Ferah Karaca ve 2 çocuk, 112 Acil ekipleri tarafından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, soruşturma başlatıldı.
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