Ayhan ACAR BARTIN, ()Bartın'ın Amasra ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olay öğle saatlerinde, Amasra Kum Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören apartman sakinleri dışarıya çıktı. Olay yerine gelen Amasra Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatısı hasar görürken, soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Apartmanın çatısı yandı
Ayhan ACAR BARTIN, ()Bartın'ın Amasra ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olay öğle saatlerinde, Amasra Kum Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen...
21 Nisan 2018 Cumartesi 16:21
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.