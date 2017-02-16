(Görüntülü Haber) Apartmandaki ayakkabıların çalınması güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'te, bir apartmandaki dairelerinin önündeki ayakkabıları çuvala doldurarak çalarken güvenlik kamerası ile görüntülendi. Bina sakinleri hırsızın bir an önce bulunmasını istedi. Merveşehir Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Apartmanı'nda meydana geldi. Dün gece apartmana giren 20 yaşlarındaki bir kişi, daire kapılarının önündeki ayakkabıları yanındaki çuvala doldurdu. Sabah ayakkabılarının çalındığını fark eden apartman sakinleri, durumu polise ihbar etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını da izleyen apartman sakinleri, çuvalla ayakkabılarının çalındığını görünce şaşırdı. Polis, eşkali belirlenen ayakkabı hırsızının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.