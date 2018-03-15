(Görüntülü Haber) Antep fıstığı çuvallarından gümrük kaçağı 6 bin paket sigara çıktı

Mehmet IŞIK/KONYA, () - KONYA'da, polis tarafından durdurulup, arama yapılan yolcu otobüsünün bagajında, Antep fıstığı çuvallarının içinde, gümrük kaçağı 6 bin 300 paket sigara ele geçirildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya- Adana yolu üzerinde kontrol yaptı. Ekipler, kontrol sırasında, Gaziantep'ten Konya'ya gelen Nebil G. yönetimindeki 21 AJ 999 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, içinde Antep fıstığı bulunan, bagajdaki 20 çuvalda, gümrük kaçağı 6 bin 300 paket sigara ele geçirdi. Yolcu otobüsünün şoförü Nebil G. ile muavin gözaltına alındı.

