(Görüntülü Haber) Antalya TOKİ konutlarında patlama: 2 ölü (5)

"SENİN DE PİMİNİ ÇEKECEĞİM DEDİ, PATLATTI" Antalya'da bir evde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Mustafa Alper ve birlikte yaşadığı Nurcan Demiröz'ün cenazeleri, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin olay yerindeki incelemesi yaklaşık 8 saat sürdü. Patlamanın evin salon kısmında meydana geldiği dinamitten kaynaklandığını belirten polis, olayda hayatını kaybeden Mustafa Alper'in uzun süre taş ocaklarında dinamit patlatma işinde çalıştığının belirlendiğini söyledi. Patlama sırasında evin yatak odasında bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan ölen Nurcan Demiröz'ün arkadaşı Nalan Cücülü ise ifadesine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Cücülü ifadesinde, Alper ile Demiröz'ün sabaha karşı uzun süre tartıştığını ve Alper'in, "Senin de pimini çekeceğim, kendimin de" dediğini duyduğunu anlattı. Nalan Cücülü, patlama sonrasında ayakkabısını giymeden dışarıya çıktığını anlattı. Patlamanın meydana geldiği dairenin üstündeki dairede oturan Hatice Çetin ise "Büyük patlamayla uykudan uyandık. Kendimizi hemen dışarıya attık. Ortalık harabeye dönmüş. Bu kişileri Kendilerini çok iyi tanımıyorum. Çok samimiyetim yok. Bazen akşamdan akşama görüyordum" dedi. Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()