KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Antalya'da, TOKİ konutlarında bir binada sabah meydana gelen patlamada ölenlerin 49 yaşındaki Mustafa Alper ve 52 yaşındaki Nurcan Demiröz olduğu saptandı. Eski madenci olan Alper'in gönül ilişkisi yaşadığı kadının evine geldiği, burada dinamit lokumu hazırlarken patlamanın gerçekleştiği ileri sürüldü.
(Görüntülü Haber) Antalya TOKİ konutlarında patlama: 2 ölü (4)
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Antalya'da, TOKİ konutlarında bir binada sabah meydana gelen patlamada ölenlerin 49 yaşındaki Mustafa Alper ve 52 yaşındaki Nurcan Demiröz olduğu saptandı. Eski madenci olan Alper'in gönül ilişkisi yaşadığı...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:07
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