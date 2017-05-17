(Görüntülü Haber) Antalya TOKİ konutlarında patlama: 2 ölü (1)

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, TOKİ konutlarında bir binada sabah meydana gelen ve henüz nedeni belirlenemeyen patlamada 2 kişi öldü. Olay, merkez Döşemealtı İlçesi Çıplaklı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında 4 katlı CY7 Blok'un 3'üncü katındaki dairede saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Patlamayla birlikte apartmanda oturanlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Patlamanın olduğu dairenin camları kırıldı, pencereler yerinden söküldü, çevreye ceset parçaları dağıldı, komşu daireler de hasar gördü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine TOKİ konutlarına çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, patlamanın meydana geldiği dairenin 'örgüt evi' olabileceği ihtimali üzerine çevrede geniş bir güvenlik şeridi oluşturdu. Dairede yapılan incelemede biri kadın 2 kişinin parçalanmış cesetleri bulundu. EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE Bomba uzmanlarının çalışması sürerken Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine geldi ve patlamanın olduğu dairede inceleme yaptı. Olayın mutfak tüpünün patlamasından kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Uzunkaya, “Sabah bir patlama oluyor. Diğer daireler de etkilenmiş patlamadan. İçeride ve kapı önünde bir kadın ile erkek cesedi var. Ayrıntılar inceleniyor. Görünüş itibariyle bir tüp patlaması da olabilir. Başka bir patlama mıdır, arkadaşlarımız inceliyor. Terör olayı olmadığı anlaşılıyor" dedi. Patlamanın nedeni ve ölenlerin kimliğinin saptanması için polisin çalışmaları sürüyor.