ANTALYA, () - DÜNYANIN en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de yangın çıktı. Saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yapımı devam eden tekne ve yatlar uzaklaştırılırken, kimyasal maddelerin bulunduğu bölgede patlama riskine karşı da önlem alınıyor.
(Görüntülü Haber) Antalya Serbest Bölge'de yangın (3)
ANTALYA, () - DÜNYANIN en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de yangın çıktı. Saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale...
04 Nisan 2018 Çarşamba 10:25
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