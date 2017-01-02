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(Görüntülü Haber) Antalya Havalimanı'nda panik (3)

VALİLİK: OLAY ADLİ VAKA Antalya Havalimanı'ndaki olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada, x-ray cihazından geçmek istemeyen V.Ç.'nin dün saat 22.30 sıralarında uçağını kaçıran ve havalimanı personeli ile tartışma yaşayan...

VALİLİK: OLAY ADLİ VAKA Antalya Havalimanı'ndaki olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada, x-ray cihazından geçmek istemeyen V.Ç.'nin dün saat 22.30 sıralarında uçağını kaçıran ve havalimanı personeli ile tartışma yaşayan 1978 Antalya doğumlu, Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı V.Ç. olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bu sabah 09.30'da elinde bir çantayla havalimanına gelerek, x-ray cihazından kontrolsüz geçmek istemiştir. Şahıs, güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine slogan atmaya başlamış ve emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay adli bir vaka olup, soruşturması devam eden uyuşturucu bağımlısı şahıs, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiştir" denildi.

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