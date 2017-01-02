GÖRGÜ TANIĞI:EL BAGAJIYLA X-RAY DAN GEÇMEK İSTEDİ Olayla ilgili bir görgü tanığı "Şahıs el bagajıyla x-ray cihazından geçmek istedi. Güvenlik görevlileri izin vermeyince Şüpheli " Gidin teröristlerle uğraşın benimle ne uğraşıyorsunuz" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine polis ve güvenlik görevlileri şahsa müdahale etti. Şüpheli yere yatırılıp gözaltına aldı. Çantası elinden alınarak polis tarafından havalimanı dışına çıkarılan şüpheli havalimanı polis merkezine götürüldü.
(Görüntülü Haber) Antalya Havalimanı'nda panik (2)
GÖRGÜ TANIĞI:EL BAGAJIYLA X-RAY DAN GEÇMEK İSTEDİ Olayla ilgili bir görgü tanığı "Şahıs el bagajıyla x-ray cihazından geçmek istedi. Güvenlik görevlileri izin vermeyince Şüpheli " Gidin teröristlerle uğraşın benimle...
02 Ocak 2017 Pazartesi 10:51
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